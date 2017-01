Campiunadis mundials da skis - In event tschertgà dal Grischun

San Murezzan, respectiv l’Engiadin'Ota, han gia organisà campiunadis mundials da skis. Gugent vessan els organisà anc daplirs – quai però senza success. Era la Surselva avess gugent organisà campiunadis. Ella ha dentant survegnì chanaster da la FIS.

L'Engiadin'Ota e sias candidaturas

Success cun las candidaturas per 2003 e 2017

Suenter 1934, 1948, 1974 e 2003 po San Murezzan respectiv l'Engiadin'Ota organisar era 2017 ils campiunadis mundials da skis. Las candidaturas han persvas ils delegads e las delegadas da la FIS. Omaduas giadas era il plaschair d'astgar organisar ils campiunadis mundials grond.

Betg tut las candidaturas han gì success

San Murezzan e l'Engiadina avessan dentant anc organisà autras giadas quels gieus. Las candidaturas n'han però gì nagin success. La televisiun Rumantscha è stada preschenta tar la preschentaziun dals projects ed era tar las decisiuns.

Surselva - candidatura senza success per ils campiunadis 1995 e 1997

Candidatura 1995 da la Surselva

Il 1989 è in comité privat s'annunzià en Surselva cun ina candidatura per ils campiunadis mundials da skis alpin 1995. Breil e Laax avessan duì esser ils lieus per las cursas.

La trumpada e surpraisa n'è quella giada betg stada gronda, cura ch'il congress da la FIS ha surdà il matg 1990 a la Sierra Nevada d'organisar ils campiunadis mundials da skis 1995. «Che la Sierra Nevada gudognia han ins stuì quintar, quella ha gia candidà 3 giadas» ha Reto Gurtner, in dals iniziants da la candidatura, ditg al Radio Rumantsch en ina emprima analisa suenter la decisiun. Era la discussiun al podi suenter la decisiun ha mussà che ni ils promoturs ni ils adversaris da la candidatura eran fitg surstads.

« Che la Sierra Nevada gudognia han ins stuì quintar, quella ha gia candidà 3 giadas. » Reto Gurtner

con-iniziant candidatura Surselva 1995

Pli pauca chapientscha ha Reto Gurtner gì 1992, cura che la FIS ha surdà ils campiunadis mundials 1997 a Sestrière enstagl a la Surselva. El ha regalà a singuls delegads da la FIS in FIAT da termagls sco protesta per corrupziun supponida. In regal uschia da dir era per «Giacomo Pancaldo» e sia satira en l'emissiun «Allegra» dal Radio Rumantsch.