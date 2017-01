L'ediziun 2017 dal Eurosonic Festival

Mintg’onn il mez schaner sa mida la pitschna citad da students Groningen en il nordvest da Amsterdam per quatter dis en la pli gronda metropola da musica da l’Europa. Bun 30’000 persunas ord la scena da musica fan il viadi envers nord cun ina suletta missiun: scuvrir nova musica.

Igl è ina pitschna, ruassaivla citad da students entamez la provinza ollandaisa. Dentant ina giada per onn sa transfurma quella simpla e modesta citad en la metropola per la scena da musica europeana. Cura ch’il Eurosonic Festival envida, sa transfurma Groningen en il da chasa per musicists, bands, bookers, persunalitads da labels, producents e natiralmain fitg blers schurnalists da musica.

Il pli grond festival da l’Europa per scuvrir musica nova

Dapi onns è il festival s’etablì sco lieu nua ch’ils stars ed ils trendsetters musicals europeics da damaun vegnan scuverts. Passenger, James Blake, The XX, Ben l’oncle Soul u perfin Alvaro Soler. Tut nums ch’èn vegnids scuverts ils ultims onns al Eurosonic.

Cun participaziun rumantscha

Quest onn han ils organisaturs envidà 300 acts da 40 differents pajais. Els sa preschentan durant quatter dis en 40 differentas localitads da concerts.

E tranter tut quels acts musicals èn era da chattar dus rumantschs:

Ursina e Me+Marie.

Per els è quai ina gronda schanza per la carriera musicala. I vala cunzunt da persvader cun ina buna preschentaziun bookers ed organisaturs, per uschia vegnir d’emplenir l’agenda da concerts.

Era RTR visita Groningen

Co ils dus concerts dals rumantschs han plaschì e persvadi ils preschents, e tgeninas autras scuvridas ch’i dat en l’ediziun 2017 dal Eurosonic, quai pudais vus persequitar di per di en noss radio e sin nossa pagina.