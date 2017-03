In clown sin natalizi

Questa stad po il festival da jazz San Murezzan festivar ses anniversari da diesch onns. Per l’ediziun da giubileum spetga puspè ina lunga e vasta glista d’artists ord il mund dal jazz sin la visita en il famus «Dracula Club».

10 onns Festival da Jazz 2:40 min, Actualitad video dals 29.3.2017

Dapi il 2007 datti per l’emprima giada in pitschen festival cun in per concerts en il Dracula Club a San Murezzan. L’iniziativa è vegnida da Christian Jott Jenny e ses «Amt für Ideen» da Turitg, mussond che visiuns e siemis pon daventar realitad. Cun gronda perseveranza, engaschament ed idealissem ha Jenny persequità sia idea ed il festival cun il num rumantsch «Festival da jazz» è creschì ad in crescher ed è daventà in eveniment da num e da pum cun gronda reputaziun.

« In pitschen festival daventa in eveniment da renum ed ils stars dal jazz mundial vegnan en il Dracula Club »

L’emprim eran surtut artists svizzers sin il palc: Franco Ambrosetti, George Gruntz, Eliana Burki u Dani Felber e ses quartet.

Mintg’onn è il program vegnì pli internaziunal, pli pretensius ed ils nums pli prominents. Suenter mintg’ediziun vegneva la dumanda: è quai pussaivel da preschentar anc pli grondas corifeas?

Igl è stà pussaivel: Paolo Conte, Stanley Clarke, Al di Meola, Dieter Meier, Al Jarreu, Bobby McFerrin e blers auters han visità San Murezzan per sa preschentar sin il palc dal Dracula Club. Procurond per sairadas nunemblidaivlas en in’atmosfera unica. Gist pervi da l’atmosfera quasi intima en quest local cun in pitschen auditori èn ils concerts daventads enconuschents. Quai ha fascinà blers dals protagonists, perquai restan els fidaivels al festival e turnan adina puspè gugent ils onns sequents.

10 onns festival da jazz cun in program excepziunal

Per l’ediziun d’anniversari datti divers revairs cun stars dal jazz. E quai tras tut ils sut-geners dal Be Bop fin tar il jazz da fusiun.

Da la partida vegnan ad esser interprets da renum sco Paolo Conte u ils americans Lee Ritenour e Chick Corea. Ils pianists èn represchentads fitg bain e vast, per exempel cun Herbie Hancock, Michel Legrand ubain Fazil Say – in pianist tirc che deriva da la musica classica.

Il program dal festival da jazz da giubileum na fiss però betg cumplet senza in per surpraisas che porschan tuns nunusitads. Uschia sa preschentan il Dj austriac Richard Dorfmeister, il violinist brittanic Nigel Kennedy, la bassista polaca Kinga Gyk, la virtuosa pianista giapunaisa Hiromi e l’accordeonist franzos virtuos Richard Galliano.

Sco ivetta tut atgna e speziala astga il festival beneventar l’entertainer e musicist Helge Schneider – enconuschent per ses concerts selvadis, sturns e zunt divertents.

Il program dal festival da jazz 2017 05.07.2017 Othella Dallas 05.07.2017 Timo Lassy Band 05.07.2017 Jazzrausch 06.07.2017 Cory Henry & The Funk Apostles 07.07.2017 Madeleine Peyroux 08.07.2017 Michel Legrand 09.07.2017 John Pizzarelli 10.07.2017 Monty Alexander 11.07.2017 Lee Ritenour 12.07.2017 Don & Dave Grusin 12.07.2017 Fazil Say 13.07.2017 Jazz the Story 13.07.2017 TOSCA Richard Dorfmeister & Rupert Huber 14.07.2017 James Gruntz 15.07.2017 Fourplay 16.07.2017 Hiromi Duet: feat. Edmar Castañeda 18.07.2017 The Manhattan Transfer 20.07.2017 Jacob Collier 21.07.2017 Chick Corea & Bela Fleck 22.07.2017 Camilo Solo 22.07.2017 Joey Alexander 23.07.2017 Sarah McKenzie Quartet 23.07.2017 Kinga Gyk 24.07.2017 Nigel Kennedy 25.07.2017 The Earth Wind & Fire Experience feat. The Al McKay all Stars 26.07.2017 Herbie Hancock 27.07.2017 Franco Ambrosetti 28.07.2017 Paolo Conte 29.07.2017 Mare Nostrum 30.07.2017 Helge Schneider

RR actualitad 08:00