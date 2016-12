Florian Ast: suenter 20 onns musica chanta el rumantsch

Cun «Träne» è Florian Ast quel che ha scrit la chanzun ch’è vegnida vendida il pli bler en ils dus ultims decennis. Il november è cumparì sia segunda rimnada «Wunschalbum – Best of 20 Jahre». Mo temp per terminar la carriera n’èsi anc ditg betg. La raschun è simpla...

I na saja anc betg temp da chalar: «Quai è il sulet che jau sai», conceda Florian Ast. E ditg sincer: nus na vulain era simplamain betg renunziar sin el. Cun tadlar tras il nov album da best of avain nus piclà ora la chanzun ch’è ida il pli savens sin las undas dal Radio Rumantsch: «Schöni Meitschi». E sco proxim essan nus vegnids tar la conclusiun che suenter 20 onns carriera fiss quai era nairas uras che «Flöru National» chantia era ina giada insatge per rumantsch. Uschia avain nus dà ad el l’incumbensa da chantar il «Schöni Meitschi» per rumantsch.

Florian Ast di ch’el sappia franzos e talian da scola, dentant rumantsch saja insatge tut auter. Quai malgrà ch’el guardia regularmain il Telesguard u ils Cuntrasts en la televisiun.

Cun il sustegn da noss moderatur Ivo Orlik ha «Flöru» empermess da far ses meglier pussaivel – e quai è il resultat:

Florian Ast chanta «Bialas giuvnas» 1:28 min, Actualitad video dals 22.12.2016

La chanzun favurisada persunalmain da Florian Ast è «Eiger, Mönch und Jungfrau». El haja adina ils trais culms cun quella istorgia avant ses egls. Il «Mönch» vuless gugent la «Jungfrau», mo che quai «Eiger» saja adina tranteren, ed uschè restia la «Jungfrau» nuncuntanschibla per il «Mönch». La chanzun n’è betg sin il best of da 20 onns: «Ih finge die Gschicht do so guet» di Florian Ast.