In café cun per 2xNadal

Oz, 10:54

RTR / Corina Luck

Far in regal e gidar, quai è il senn da l'acziun caritativa «2xNadal» da la SRG SSR, la Crusch Cotschna Svizra e la Posta Svizra. Era Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) rimna per l’acziun. Mathias Kundert vegn accumpagnà da las moderaturas Annina Campell a Zuoz ed Isabella Wieland a Trun.