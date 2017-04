RTR rimna cunter il fomaz en l’Africa

Mardi, ils 11 d’avrigl 2017, rimna la Chadaina da Fortuna ensemen cun la SRG SSR daners cunter il fomaz en l’Africa. Ina da las centralas da collecta da telefon vegn endrizzada tar RTR a Cuira. Donaziuns pon vegnir fatgas a partir da las 06:00 fin las 24:00 via il numer da telefon 0800 87 07 07.

En il Sudan dal Sid ha l'ONU proclamà uffizialmain ina fomina. La situaziun en Nigeria ed en Somalia è zunt critica. L'effect da la setgira dapi 60 onns vegn rinforzà da conflicts armads en pliras regiuns. En il Sudan dal Sid han 4,9 milliuns umans urgentamain basegn d'agid umanitar. En Somalia èn quai 2,9 milliuns ed en Nigeria 5,1 milliuns.

Ils 11 d’avrigl 2017, vegnan passa 500 voluntarias e voluntaris a prender encunter donaziuns en las unitads d’interpresa da la SRG SSR a Turitg, Cuira, Lugano e Genevra. Ina da las centralas da la collecta da telefon vegn endrizzada tar RTR a Cuira. Là èn voluntaris e prominenza (p.ex. Renato Fasciati, Mario Cavigelli, Martin Vincenz, Ines Follador, Ueli Caluori, Corina Casanova, Albert Pritzi, Urs Marti, Andy Kolleger, Stefan Engler etc.) tuttadi al telefon.

Durant il di naziunal da collecta pon vegnir annunziadas donaziuns a partir da la damaun a las 06:00 enfin mesanotg via il numer da telefon gratuit 0800 87 07 07. Donaziuns pon ins era far da tut temp online via www.rtr.ch cun empustar in formular da pajament u via www.glueckskette.ch.

Era pussaivel èn pajaments directs sin il conto postal 10-15000-6 (remartga «Hungersnot in Afrika») – formulars da pajament da la Chadaina da Fortuna pon ins retrair tar mintga uffizi postal.