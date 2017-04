Co vegn il president Franzos elegì?

Ils Franzos elegian lur nov president u lur nova presidenta tenor in sistem da maiorz classic. La participaziun d'eleger è per ordinari fitg auta cun rodund 80%.

Mintga Franzos sur 18 onns dastga ir ad eleger – quai munta che rodund 45 milliuns electurs van dumengia a l'urna. E gea – Mintga Franzos sto propi ir en «ses» local d'eleger e metter sia vusch en l'urna. I dat dentant la pussaivladad da dar ad in auter electur la plenipotenza uschia che quel po lura metter il cedel en l'urna. Ina elecziun per correspundenza na datti dentant betg en Frantscha. Sulet ils Franzos en l'exteriur han quella pussaivladad.

Sistem da maiorz classic

La Frantscha ha per ordinari ina fitg auta participaziun d'eleger da rodund 80% – quai onn pudess quai esser auter. Tenor retschertgas pon in quart fin in terz dals Franzos s'imaginar da na betg ir ad eleger dumengia. Quels che van lura ad eleger elegian lur nov president tenor in sistem da maiorz classic en dus scrutinis. L'emprim è dumengia, lura pon ils Franzos sa decider tranter 11 candidats. Ils dus cun las bleras vuschs vegnan lura en il segund scrutini e quel che ha lura la maioritad da las vuschs daventa il nov president. Curt suenter vegn el lura saramentà e cumenza lura er gia ses nov uffizi.

RR actualitad 08:00