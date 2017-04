«Ils Franzos èn romantics e buns en letgics e buns en letg»

Enturn ils Franzos datti in entir mantun da clichés: Els èn para smarschuns, mangian l’entir temp, èn buns en letg ed insumma ils pli romantics. Mo co vesan ils Franzos insumma sa sez? Constattan quels clichés propi u èn quai propi mo clichés che n’èn betg vairs.

Il cliché di ch'ils Franzos èn tuts buns en letg e sa chapescha romantics. La finala è lur chapitala Paris gea er la chapitala da l'amur. Sin quai cliché datti savens ina risada dals dumandads.

Tgi na prenda betg uschè serius e manegia: Cler, tut ils Franzos èn stalluns en letg! Ils blers manegian dentant che quai saja be in cliché. Tge che saja dentant plitost vair e ch'ils Franzos èn romantics, i saja vair ch'els sajan forsa in zic pli sentimentals ch'auters.

