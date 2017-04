Probablamain datti dus scrutinis en Frantscha

Ils emprims quatter candidats per il presidi survegnan tenor retschertgas bunamain tuttina bleras vuschs. Numnadamain tranter 19% e 23%. Uschia na cuntantscha probablamain nagin dals candidats il pli absolut en l'emprim scrutini.

Damai ch'ils resultats da las vuschs per ils candidats èn fitg datiers in da l'auter vegni stretg tar l'elecziun per il presidi franzos. Probablamain na vegn nagin a cuntanscher il pli absolut che fiss nezessari gia en l'emprim scrutini che ha lieu proxima dumengia, ils 23 d'avrigl. Uschia datti probablamain in segund scruttini ils 7 da matg.

Tenor las retschertgas maina il mument Emmanuel Macron (En Marche!) cun 23%, suandà fitg stretg da Marine Le Pen (Front national) cun 22%. Lura suandan François Fillon (Les Républicains) cun 20% e Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) cun 19% da las vuschs. Benoît Hamon è lura in pau pli lunsch davent cun 8%.

Le Pen, Fillon u Macron?

Il mument saja d'ir da quai ora che Marine Le Pen cuntanschia il segund scrutini. U Emmanuel Macron u François Fillon vegnan probablamain ad esser il contrahent da Le Pen. En omadus scenaris vesia dentant or uschia che Le Pen duess perder cunter ses contrahent.