Suenter l’elecziun è avant l’elecziun per Macron e Le Pen

Per 9 dad 11 candidats è il cumbat electoral a fin. Per dus dad els va el dentant uss pir en la fasa decisiva: Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Dus fitg differents candidats.

Dad ina vart il liberal Emmanuel Macron che tschertga la via tras la mez e vul far politica liberala er per l’economia. E da l’autra vart Marine Le Pen che vul precis il cuntrari e vul proteger ils Franzos da tut – ella less franar l’immigraziun e vul auts dazis per products da l’exteriur.

« Pli differents na pudessan els dus strusch esser. » Charles Liebherr

Correspundent dad SRF en Frantscha

Attatgas da domadus

I saja uss da quintar cun attatgas da domadus varts uschia Liebherr vinavant. Quellas attatgas na persvadian dentant betg propi. Cunzunt las attatgas da Marine Le Pen, che pertutgan dumondas da l’Europa. Là saja Le Pen sin in fitg stretg cunfin, la maioritad dals Franzos na vulessan numnadamain betg bandunar l’UE, e quai pretenda Le Pen. Sper quai han Fillon e Hamon appellà a lur electurs dad eleger Macron e betg Le Pen en il segund scrutini. Quai tuna in zic sco sche Macron gudogna segiramain il segund scrutini, quai na saja dentant betg uschè manegia Charles Liebherr. Er el stoppia anc ina giada persvader ses electurs cun ses program e stoppia mussar ch’el haja buns dossiers e betg far cunvegnas na-transparentas.

Macron e Le Pen van en l'elecziun decisiva

Emmanuel Macron e Marine Le Pen han gudagnà l'emprim scrutini da las elecziuns Franzosas ed han uschia cuntanschì l'elecziun decisiva. In dad els dus daventa nov president u nova presidenta da la Frantscha.

Gia las retschertgas avevan mussà ina cursa fitg stretga tranter Marine Le Pen, da la partida dretga Front National ed Emmanuel Macron, il candidat sanester liberal senza partida. Las cifras mussan ussa che Macron ha survegnì cun 23,8% in zichel dapli vuschs che Le Pen cun 21,5%.

Macron e Le Pen cuntanschan uschia il segund scrutini ils 7 da matg. Quel che survegn lura la maioritad da las vuschs daventa il nov president u la nova presidenta da la Frantscha.

Nagina schanza per ils ulteriurs candidats

Suandads vegn il duo Macron/Le Pen da François Fillion. Cun 19,91% da las vuschs è el vegnì sin plaz trais. Jean-Luc Mélenchon ha obtegnì 19,64%. Il candidat dals socialists Benoît Hamon vegn sin bun 6%.

Prest in quart dals Franzos n'ha betg vuschà

La partizipaziun a l'urna è stada tar radund 77%. Tar las elecziuns avant tschintg onns eran quai anc 80%. 47 milliuns Franzos èn stads clamads a l'urna il 2017 per eleger in nov president, in successur u ina successura da François Hollande.

Reacziuns differentas

Il candidat conservativ François Fillon ha renconuschì sia terrada tar las elecziuns presidialas. Sco el ha ditg a Paris vegn el a sustegnair il candidat independent Emmanuel Macron tar l'elecziun decisiva ils 7 da matg. Benoit Hamon ha medemamain ditg ch'el vegnia uss a sustegnair Emmanuel Macron.

Marine Le Pen ha titulà ses resultat sco «istoric» e fatg in appel a tut ils patriots da sustegnair ella en la segunda runda.

Il president actual François Hollande ha gratulà ad Emmanuel Macron d'avair cuntanschì l'elecziun decisiva. Il primminister Bernard Cazeneuve ha appellà a ses cumpatriots da vuschar en quella per Macron. I giaja per impedir il Front National e ses program desastrus d'in regress che dividess la Frantscha.

