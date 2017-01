10 onns iPhone – in telefonin ch'ha midà nossa vita

Oz, 14:01

Alice Bertogg

Ils 9 da schaner 2007 ha Steve Jobs preschentà in apparat che cumpigliava trais tecnologias en ina. Apple ha cruschà in apparat da tadlar e telecargiar musica cun ina colliaziun d’internet ed in telefon – ordlunder hai dà l’iPhone.