126 morts tar attatga sin convoi d'evacuaziun en Siria

Da nov discurra il Post d'observaziun sirian per ils dretgs umans ONDUS da 126 morts entras l'attatga la sonda. Tranter ils morts èn silmain 68 uffants e 13 dunnas. L'attentat ha engrevgià l'evacuaziun difficila da millis abitants da pliras citads en la Siria anc dapli.

Tenor il Post d'observaziun sirian per ils dretgs umans ONDUS èn tranter las 126 unfrendas da l'attatga almain 68 uffants e 13 dunnas. Ina tschientina da las persunas mortas eran vegnidas evacuadas avant or da duas citads circumdadas da rebels.

En il fratemp èsi vegnì cuntinuà la dumengia cun las evacuaziuns. Almain 3'000 persunas sirianas dessan vegnir transferidas da las vischnancas Foua e Kfarya, fertant che 200 autras persunas, per gronda part cumbattants, duajan vegnir evacuads dals lieus Zabadani e Madaya.

L'attentat da la sonda

In attentader da suicidi era sa siglientà en l'aria datiers da la citad d'Aleppo dasper plirs bus cun persunas evacuadas. I haja sa tractà d'abitants che sustegnan la regenza. Dapi venderdi saira spetgavan numerus bus a Raschidin per pudair viagiar vinavant cun las persunas evacuadas.

Evacuaziun na funczva gia avant l'attentat betg

Gia avant l'attentat na funcziunava l'evacuaziun da millis d'abitants da pliras citads circumdadas betg sco planisada. Rebels e civilists evacuads sajan bloccads en la citad d'Aleppo ch'è en ils mauns da truppas da la regenza. Ed il medem mument hajan spetgà abitants e cumbattants alliads cun la regenza - en territori controllà dals rebels - da pudair cuntinuar lur viadi.

La regenza siriana blocheschia

Ina cunvegna prevesa l'evacuaziun d'abitants or da 4 lieus circumdads da rebels u da truppas sirianas. La raschun per las bloccadas saja, che la regenza siriana na garanteschia anc betg il passagi segir per gruppas da rebels.

Quai aveva annunzià il post d'observaziun sirian per ils dretgs umans la sonda.

