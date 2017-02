20 milliuns carstgauns patteschan fom

Il secretari general da las Naziuns Unidas António Guterres appellescha a dapli engaschi per cumbatter ils fomazs en l'Africa ed autras regiuns. En il Sudan dal sid, la Somalia, il nord-ost da la Nigeria ed il Jemen n'hajan 20 milliuns persunas betg avunda da mangiar ha ditg Guterres a New York.

Sursiglir cuntegn supplementar Uffants pertutgads Pervi da nutriment manglus smanatscha a radund 1,4 milliuns uffants la mort entras fomaz. En il Jemen patteschan radund 462'000 uffants da sutnutriment acut - in augment da bunamain 200% dapi il 2014. En il nordost da la Nigeria èn pertutgads 450'000 uffants, en il Sudan dal sid 270'000 uffants ed en la Somalia 185'000.

Tuttas quatter crisas sajan differentas, hajan dentant ina communabladad. Ellas possian vegnir impedidas, ha ditg il secretari general da l'ONU. In grond problem saja la finanziaziun da l'agid umanitar. Per pudair sustegnair ils 4 pajais quest onn dovria quai passa 5,6 milliardas dollars, da quels hajan els però fin ussa be obtegnì 90 milliuns, uschia ha ditg Guterres.

« Igl è ina tragedia e nus stuain impedir ch'i dat ina catastrofa. Sche la cuminanza internaziunala agescha, pudain nus impedir quai. » António Guterres

secretari general da l'ONU

Tut ils quatter pajais èn nudads da conflicts e violenza. Spezialmain precara saja la situaziun en il Sudan dal sid nua che 5,5 milliuns carstgauns patteschan fom. Dapi il 2013 datti ina guerra civila. 3,4 milliuns carstgauns èn sin la fugia.

RR novitads 06:00