3 mais stadi d'urgenza en Egipta

Il president da l'Egipta Abdel Fattah al-Sisi ha proclamà per ils proxims 3 mais il stadi d'urgenza. El ha rinfatschà ad auters pajais da sustegnair il terrorissem en l'Egipta.

L’Iran ha sentenzià las attatgas cunter persunas civilas. Sco in pledader da la regenza iranaisa ha ditg veglian ils terrorists svegliar l’odi tranter las communitads religiusas ed quai saja necessari da collavurar per far frunt a quest svilup, ha ditg il pledader da la regenza dal Iran.

Gia avant aveva era il secretari general da l'ONU Antonio Guterres condemnà las duas attatgas sin cristians en l'Egipta.

Sursiglir cuntegn supplementar Ils cristians en Egipta Var 10% dals abitants en l’Egipta èn cristians. Malgrà singulas tensiuns vivan els paschaivlamain ensemen cun la maioritad muslima. Il december passà eran però mortas var 25 persunas tar in grev attentat da bumbas sin ina baselgia. Quella giada era la milissa terroristica Stadi islamic sa declerada responsabla per l’attentat.

45 morts tar il dus attentats la dumengia da las palmas

En la citad egipziana da Tanta èn mortas la dumengia 27 persunas tar in'explosiun en la baselgia Mar Girgis. Tenor las communicaziusn dal ministeri da sanadad egipzian sajan dapli che 59 persunas vegnidas blessadas.

Era en il nord da l’Egipta hai dà ina explosiun davant ina baselgia cristiana. La televisiun statala rapporta dad ina detunaziun en la citad dad Alexandria. In attentader da suicidi è para sa siglientà en l’aria davant la baselgia da Son Marcus.

Quai è la baselgia la pli veglia dad Alexandria e cun quai in lieu fitg simbolic da l’Egipta. Tenor il ministeri da sanadad egipzian èn almain 11 persunas mortas e passa 30 èn vegnidas blessadas.

