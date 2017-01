Amatrice: Plirs giasts d'hotel vegnan sutterrads da lavina

La seria da terratrembels en l'Italia centrala ha effectruà ina lavina en la regiun da muntogna d'Abruzzen. Latiers è vegnì sutterrà in hotel nua che 20 persunas sa chattavan.

Persunas en l'hotel Rigopiano en il vitg da Farindola han dumandà per agid. "Nus schelain", hai gì num en in mesadi. L'hotel saja cumplettamain sutterrà. Pervia da la blera naiv n'han las forzas da salvament be pudì cuntanscher la regiun cun fadia e suenter uras. Ina part dal hotel saja crudà ensemen hai gì num. Tenor l'emettur da televisiun statal RAI n'èsi betg cler sch'i ha dà morts.

Pliras 100 persunas èn isoladas

Betg ils novs terratrembels, mabain la naiv saja il problem grond en la en l'Italia Centrala. Quai ha ditg il president communal d'Amatrice, in dals lieus pertutgads. Fin a dus meters naiv impedeschian che las autoritads possian sclerir, schebain i haja dà donns u blessads. Pliras 100 persunas sajan isoladas dal rest dal mund e n'hajan betg electricitad.

En la regiun enturn Amatrice avevi dà l'avust passà in grev terratrembel ch'aveva chaschunà enturn 300 morts.

Mesemna avantmezdi hai dà en la medema regiun quatter novs terratrembels cun fermezzas da tranter 5,3 e 5,7 sin la scala da Richter. Anc a Roma ch'è radund 100 kilometers davent dad Amatrice hajan ins sentì las stremblidas. La metro a Roma ha stuì vegnir evacuada. Millis da scolars èn vegnids tramess a chasa.

RR novitads 18:00 / 08:00