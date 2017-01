Armistizi en Siria - approvà dal cussegl da segirtad da l'ONU

Sonda, 31.12.2016, 20:09

SDA / Isabelle Jaeger

Il cussegl da segirtad da las Naziuns Unidas ha approvà a New York in armistizi per la Siria. L'armistizi è gia en vigur dapi il venderdi.