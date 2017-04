Arrestà attentader sin il bus dal BvB

La polizia tudestga ha arrestà l'attentader supponì da l'attatga sin il bus dal club da ballape da Borussia Dortmund. I sa tractia d'in um tudestg-russ ha confermà la procura publica generala tudestga. L'um duai avair commess l'attentat ord engurdientscha.

El haja probablamain vulì influenzar il curs da l'aczia dal club da Borussia Dortmund. La procura publica generala reproscha a l'um tranter auter d'avair vulì mazzar.

En consequenza da l'attatga sin il bus dal club da ballape tudestg l'emna passada eran in giugader ed in policist vegnids blessads. Curt suenter l'attatga aveva la polizia arrestà in um iracais. A lez n'ha la procura dentant betg pudì cumprovar ch'el saja involvì.

RR novitads 08:00