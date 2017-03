Attatga a Londra: 2 persunas restan arrestadas

La polizia da Londra lascha liber nov persunas -arrestadas en connex cun l'attatga da mesemna. Be duas persunas restan en praschun.

Quatter dis suenter l'attatga terroristica a Londra ha la polizia laschà liber la gronda part da las persunas arrestadas.

Duas da las 11 persunas arrestadas restan anc en praschun, annunzia la polizia britannica. Cunter ils dus umens or da la citad da Birmingham - en la vegliadetgna da 27 e 58 onns - datti in suspect d'avair preparà in act terroristic. Duas dunnas èn bain libras cunter ina cauziun. Cunter ellas cuntinuescha la polizia dentant d'investigar.

Tar l'attatga a Londra la mesemna eran quatter persunas e l'attentader morts. Cun ses auto è l’attentader l'emprim charrà en las persunas sur la punt da Westminster. Ina dunna da 43 onns da la Gronda Britannia ed in turist da 54 onns dals Stadis Unids da l’America èn mortas. Silsuenter ha el mazzà cun in cuntè in policist avant il parlament. L’attatgader è silsuenter vegnì sajettà da la polizia. In um da 75 onns ch’èra vegnì blessà grevamain tar l’attatgà è in di pli tard morts en l’ospital.

