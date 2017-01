Attatga ad Istanbul: Polizia arresta 8 persunas suspectadas

En in club da notg ad Istanbul è vegnì sajetta sin persunas la notg da Son Silvester. Dasper ils 39 morts hai dà passa 70 blessads. La regenza tirca discurra d'in attentat terroristic. Entant ha la gruppa terroristica Stadi Islamic declerà d'esser responsabla per l'attatga.

La polizia tirca ha arrestà 8 persunas suspectadas. Questas stettian en connex cun l'attatga sin il club, ha rapportà in'agentura da novitads tirca. Quai senza numnar ulteriurs detagls.

Entant ha la gruppa da terror Stadi Islamic declerà d'avair organisà l'attatga – quai via internet. La tschertga da l'attentader continuescha.

39 persunas mortas

En il club Reina, in dals pli gronds ad Istanbul, a la riva dal Bosporus aveva in attentader cumenzà a sajettar sin ils giasts dal club curt suenter mesanotg. 39 persunas moran, almain 70 èn blessadas. En il club eran fin 800 persunas vi da festivar Son Silvester.

Il mund condemnescha l'attatga

Suenter l'attentat ha il president tirc Recep Tayyip Erdogan ditg da vulair cumbatter vinavant fermamain il terrorissem. La Tirchia vegnia a far tut per garantir la segirezza e la pasch per lur burgais.

Il minister da l'exteriur svizzer, Didier Burkhalter ha condolé a la Tirchia suenter l'attatga.

La regenza americana ha condemnà a moda vehementa l'attatga ad Istanbul. Il president american Barack Obama ha plinavant confermà da sustegnair la Tirchia en ses cumbat cunter il terrorissem. Era la regenza tudestga reagescha consternada sin l'attatga. Els condoleschian a tut las persunas pertutgadas, uschia l'uffizi per affars exteriurs tudestg. Cun pleds sumegliants han era reagì l'incumbensada per affars exteriurs da l'Uniun Europeica Federica Mogherini, il secretari general da la Nato Jens Stoltenberg ed il cussegl da segirezza da las Naziuns Unidas.

RR novitads 14:00