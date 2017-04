Attatga BVB: Cumond d'arrest cunter Iracais

La procura publica n'haja nagins indizis che l'um saja involvì en l'attatga cunter il BVB, ma el saja involvì cun l'IS. L'Iracais da 26 onns haja manà ina truppa dal Stadi Islamic en l'Irac, communitgescha la procura publica tudestga.

Il 2014 duai l'um avair s'associà cun l'IS en l'Irac. El duai avair manà ina gruppa da cumbattants da var 10 persunas. Pensum da la gruppa saja tenor procura publica stà da preparar rapinaments, deportaziuns, squitsch u era mazzaments. Il mars 2015 saja il suspectà ì da l'Irak en la Tirchia e da là il 2016 en Germania.

Er davent da la Germania duai il suspectà avair salvà il contact cun l'IS. L'Iracais duai cumparer la gievgia davant il derschader. Quel decida lura davart il relasch dal suspectà u sche quel duai vegnir en arrest d'inquisiziun.

Il mardi eran explodidas trais bumbas datiers dal bus da l'equipa da ballape Borussia Dortmund. Là eran il ballapedist Marc Mertra ed in polizist vegnids blessads. L'Iracais era vegnì arrestà pervi da las enquistas en connex cun quest bus.

Il motiv per las attatgas sin il bus da Borussia Dortmund n’è betg anc clers, supponì vegn in motiv islamic. Dentant ha la polizia era gia menziunà dubis pervi da la brev ch'era vegnida chattada al lieu. Quai na saja betg tipic per il Stadi Islamic. Quel s'exprimi normalmain sur l'internet.

