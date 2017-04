Attatga da gas toxic en Siria

L’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO suppona ch’ins haja duvrà tissi da gnerva en Siria. Da questa persvasiun è era l’organisaziun Médecins Sans Frontières.

Suenter l’attatga probabla da gas toxic en Siria suppona la WHO ch’i saja vegnì dovrà tissi da gnerva. Quai ha communitgà la WHO a Genevra. Las unfrendas mussian sintoms che sajan tipics tar contacts cun armas chemicas. In argument per questa teoria da tissi da gnerva saja era il fatg, che las unfrendas hajan naginas blessuras externas. Las bleras persunas sajan mortas pervi da problems acuts da trair il flad.

Dus differents tissis

Era l’organisaziun Médecins Sans Frontières è da l’opiniun ch’i ha dà ina attatga cun armas chemicas en la Siria. Quai ha l’organisaziun medemamain communitgà mesemna a Genevra. Tenor experts en Siria saja probabel, ch’ils civilists sajan vegnì attatgads da dus tissis da gnerva differents. L’organisaziun presuma ch’i sa tracti dal gas da gnerva sarin e da clor.

Sesida extraordinaria senza resultat

La sesida extraordinaria dal Cussegl da segirezza a New York è ida a fin senza resultat. I n’ha dà nagina votaziun davart il sboz da resoluziun ch’ils Stadis Unids, la Frantscha e la Gronda Britannia avevan lantschà. La Russia aveva gia ordavant refusà quel.

Il sboz na saja da princip betg acceptabel – ha ditg la pledadra dal ministeri da l’exteriur russ. El numnia gia ils responsabels avant che las investigaziuns sajan terminadas. Il sboz saja «anti-siric» e pudess anc far mender l’entira situaziun.

Attatga cunter civilists

Il mardi èn tenor infurmaziuns d’activists mortas en il nordvest da la provinza Idlib almain 72 persunas per consequenza da gas toxic. Tranter las victimas èn 20 uffants e 17 dunnas.

