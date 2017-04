Aua tschuffa per 2 milliardas persunas

Oz, 11:33

SDA / Lea Livers

Enturn duas milliardas umans sin l'entir mund pon mo baiver aua contaminada cun fecalias. A questa conclusiun vegn l'organisaziun per sanadad mundiala WHO. Quai saja alarmant. I dovria urgentamain ulteriurs sforzs per meglierar la qualitad da l'aua da baiver.