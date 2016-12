Aviun militar crudà – «nagins survivents»

La maschina era partida a Sotschi. Tuttas 92 persunas a bord èn mortas. Tranter quellas er ils commembers dal chor Alexandrow che vuleva dar in concert en la Siria.

Forzas da salvament hajan chattà tocca dal vrac davant la costa da la citad Sotschi, communitgescha il ministeri da defensiun russ. Tut las persunas a bord sajan mortas.

«Critic problem tecnic»

La maschina dal tip Tupolew TU-154 cun 92 persunas a bord saja stada sin via da la citad sid-russa Sotschi en direcziun da la Siria cura ch'ella saja svanida dal radar.

Il contact cun l’aviun saja rut giu radund 10 kilometers suenter il start. Tar in manever durant il sgol d’ascensiun haja quai pudì dar in «critic problem tecnic», uschia las autoritads envers l’agentura da novitads Interfax.

Er in sbagl dals pilots militars na vegnia betg exclus, malgrà ch’els eran rutinads.

A bord saja tranter auter il chor d'armada renumà Alexandrow che vuleva dar in concert sin ina basa da l’aviatica militara en la Siria. Ultra dals saltunzs e chandadurs dal chor eran a bord schurnalists e persunal da l'aviun.

Di da malencurada naziunala il glindesdi

Il president russ Wladimir Putin ha annunzià per il glindesdi e per l’entir pajais in di da malencurada per las 92 unfrendas da l’accident sur la Mar Naira. La dumengia ha el condolà a famiglias ed amis dals morts, sco il Kreml communitgescha.

«I vegn a dar ina minuzius’examinaziun da las raschuns da la catastrofa, ed i vegn fatg tut per garantir il sustegn a las famiglias dals morts», ha ditg il president.

