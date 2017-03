Berna: Procura publica sa fatschenta cun placat dispitaivel

La manifestaziun per dapli democrazia en Tirchia la sonda a Berna ha consequenzas: La procura publica da Berna haja avert ina procedura ed examineschia sch’i sa tractia d’agitaziun publica. Quai ha confermà la Polizia chantunala.

La procura publica da Berna ha avert ina procedura ed examineschia sch’i sa tractia d’agitaziun publica. La raschun è in placat dispitaivel che sa drizza a moda directa cunter il president tirc Recep Tayyip Erdogan. Ils organisaturs da la manifestaziun èn sa distanziads dal cuntegn dal placat.

Ultra da quai ha il ministeri da defensiun tirc cità l’ambassadur svizzer.

Tirchia protesta cunter in transparent dad Erdogan

La Tirchia ha protestà cunter in transparent che demonstrants han mussà durant ina demonstraziun a Berna. Sin quel è stà da vesair il chau dal president tirc Recep Tayyip Erdogan ed ina pistola ch'era drizzada vers el. Giusut steva scrit per englais: «Mazzai Erdogan cun sias atgnas armas».

La vice-ambassadura ad Ankara è vegnida clamada ed il minister da l'exteriur tirc Mevlüt Cavusoglu ha telefonà cun cusseglier federal Didier Burkhalter. Quai ha confermà il departament federal per fatgs da l'exteriur EDA.

Critica per l'agir suenter il placat Anti-Erdogan

Per banalitads che stoppian vegnir regladas tar nus e che n'hajan da far nagut cun la Tirchia na duessi ins betg reagir uschè gnervus. Da quest avis è la cumissiun per politica da l'exteriur dal cussegl naziunal en connex cun il placat anti-Erdoan ch'è vegnì preschentà d'ina demonstraziun a Berna. La moda da reagir uschè gnervus e totalmain surfatg enconusch'ins Erdoan sez. Perquai fissi stà meglier da reagir in pau pli cool.

Che tant la vice-ambassadura e pli tard er anc l'ambassadur svizzer en la Tirchia hajan stuì sa giustifitgar tar il ministeri da l'exteriur tirc giaja memia lunsch.

