Bler memia chaud en l'Arctica

Al Pol dal Nord han perscrutaders dal clima mesirà durant quest enviern pliras uschenumnadas «undas da chalira».

L’organisaziun mundiala da l’aura cun sedia a Genevra discurra da cifras alarmantas.

Uschia hajan stemprads atlantics purtà aria chauda en l’Arctica, e quai durant ils dis normalmain ils pli fraids da l’onn. Las temperaturas eran per part enturn il punct da luada. Quai haja alura influenzà il jetstream polar, e las consequenzas sajan stadas da sentir sin l'entir mund, decleran ils experts.

Per exempel saja quai stà en l’America dal Nord fitg miaivel per la stagiun, sin la Peninsla Araba ed en la Africa dal Nord percunter memia fraid per la stagiun.