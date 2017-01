Brexit: Betg senza il parlament

La regenza da la Gronda Britannia na dastga betg decider suletta davart il Brexit. I dovra la discussiun en il parlament. Quai ha decis la pli auta dretgira britannica. Ord vista da la democrazia ina buna decisiun, di l'expert Andreas Glaser.

La primministra Theresa May sto laschar vuschar il parlament davart la dumonda co precis extrar da l'Uniun europeica. Tut quels schischuris dapi la votaziun dal Brexit sajan la consequenza che la Gronda Bretagna haja darar votaziuns dal pievel, uschia l'expert per dumondas da democrazia Andreas Glaser vinavant.

« Normalmain fissi meglier da savair ordavant las reglas dal gieu. » Andreas Glaser

Directur dal Center per democrazia ad Aarau

«Brexit resta Brexit»

Vid la decisiun dal Brexit sa mida nagut. Bain avess il parlament britannic las cumpetenzas da volver la decisiun dal Brexit, quai n'è dentant betg probabel. Quai di l'expert per dumondas da democrazia Andreas Glaser. Ils commembers dal parlament hajan da resguardar la votaziun democratica cunquai ch'els sajan elegids dal pievel (almain quels dad ina chombra parlamentara - il House of Commons). Pussaivel sajan emprovas da midar il plan che la primministra Theresa May ha preschentà per extrar da l'UE.

May vul in «tagl dir»

Dapi la votaziun da Brexit dals 23 da zercladur 2015 èsi stà intschert co che la Gronda Britannia vul sa distatgar da l'Uniun Eurpeica. Pir dacurt ha Theresa May annunzià da vulair in "tagl dir" - pia dad era sortir da la fiera economica e da la libra circulaziun da persunas.

La regenza britannica insista sin l'urari previs. Quai vul dir: Inoltrar la fin da mars uffizialmain la dumonda d'extrada a l’Uniun europeica. In urari realistic, di Andreas Glaser.

RR novitads 11:00