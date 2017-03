Brexit: Gronda Britannia ha inoltrà dumonda da sortir da l'UE

Oz, 6:37, actualisà a las 15:29

SDA / Onna Riedi / Urs Müller

A Londra ha Theresa May suttascrit la brev da ses pajais per sortir da l’Uniun europeica. Il document è vegnì surdà mesemna a Brüssel. Uschia è la via libra per las contractivas da sortida.