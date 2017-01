Brexit: Il parlament en Gronda Britannia sto uss votar

La regenza da la Gronda Britannia sto laschar approvar il Brexit tras il parlament. Quai ha la Dretgira suprema da la Gronda Britannia decis cun 8 cunter 3 vuschs.

Uschia sto la primministra Theresa May anc laschar vuschar il parlament davart il cumenzament dal process d'extrar or da l'Uniun europeica. La finamira da May era fin qua da inoltrar la dumonda a L’Uniun europeica fin la fin da mars. Sche quai urari da May po vegnir realisà dependa uss da la decisiun dal parlament.

Parlaments regiunals n’han nagin pled en chaussa

Sco betg cumpetent en chaussa ha la Dretgira suprema dentant declerà ils parlaments regiunals da la Scozia, il Wales e da l'Irlanda dal nord.

RR novitads 11:00