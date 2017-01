Brexit: May preschenta plan

Ses urari per la sortida da l'Uniun euroeica cumpiglia dudesch puncts, tranter auter da sortir dal martgà intern da l'UE.

Suenter l'extrada planisada da la Gronda Britannia da l'UE na duai il pajais betg pli far part al martgà intern da l'UE ed er betg da l'uniun da duana. Quai ha ditg la primministra Theresa May en ses pled da princip.

Cun agid d'ina cunvegna da commerzi liber duai la Gronda Britannia dentant avair in access uschè grond sco pussaivel al martgà. May è per ina separaziun clera.

Pli restrictiv cunter immigrants

Ultra da quai è previs ina lingia dira en connex cun l’immigraziun da burgais da l’Uniun europeica. En l’avegnir na duajan quels betg pli pudair viver e lavurar senz’auter en la Gronda Britannia.

« Il dumber dals immigrants è memia aut. » Theresa May

Primministra da la Gronda Britannia

Plinavant na vul la regenza a Londra betg pli suttametter al tribunal da la Communitad europeica a Luxemburg suenter il Brexit.

Reacziuns

Il minister da l'exteriur tudestg, Frank-Walter Steinmeier, beneventa che May ha procurà per dapli clerezza areguard il plan per il Brexit. El ha dentant suttastritgà ch'ils discurs cumenzian pir cura che la Gronda Britannia haja communitgà ses giavisch da sortir da l'Uniun europeica uffizialmain.

Davart ils resultats da las contractivas decida la finala il parlament a Londra. Quai vegn ad esser il pli baud il 2019.

RR novitads 15:00