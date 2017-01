Bumba en in auto mazza 32 persunas a Bagdad

Oz, 12:19

SDA / Lea Livers

Tgi ch'è responsabel per l'attatga n'è anc betg enconuschent. La millissa terroristica dal Stadi Islamic commetta però adina puspè attentats sin persunas civilas en l'Irac. Pir sonda passada èn vegnidas per la vita 29 persunas tar in attentat a Bagdad.