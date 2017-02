Buna fatschentas per zona da l’euro

Las interpresas en la zona da l’euro han nudà il favrer uschè bunas fatschentas sco dapi il 2011 betg pli.

La zona da l'euro ha nudà bunas fatschentas. L’index da cumpra per l’economia privata, l’industria ed il sectur da servetsch è creschi per 1,6 puncts, quai scriva l’institut IHS Markit en sia enquista fatga tar 5'000 persunas. Economs havevan quintà cun in lev regress. Cun quest tempo da svilup pudess il product naziunal brut crescher pli spert che quintà, scrivan ils experts.

Surtut contribuì al carschen ha la Germania e la Frantscha nua che cunzunt las empustaziuns èn creschidas ed uschia era l’occupaziun. Il carschen en Frantscha è il ditg spetgà impuls da creschament per l'entira zona d'euro. I vesa ora sco ch'i mass cun l'uniun monetara a moda persistenta amunt.

