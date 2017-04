Cairo: 8 activists finalmain libers suenter 3 onns praschun

Suenter bunamain trais onns en praschun ha ina dretgira egipziana laschà liber 8 activists.

Als activists da l’organisaziun privata Baladi avevan las autoritads rinfatschà tenor l’agentura da novitads svizra SDA commerzi cun umans e maldiever d'uffants. L'organisaziun s'occupa dad uffants che vivan en la chapitala Cairo sin via.

Fundatura da l'organisaziun er en praschun

Era Aja Hidschasi, la fundatura da l'organisaziun – in dunna cun in pass egipzian ed in pass american – accusada. Il cas aveva attratg l’attenziun internaziunala suenter che Hidschasi ed ils auters atgisads eran vegnids arrestads in mai 2014. Dapi lura eran els in praschun. L’atgisa als rinfatscha er, dad avair duvrà uffants per acziuns da protesta sin via.

Stadis Unids eran s'angaschads repetidamain per ils activists

Ils Stadis Unids avevan pretendì repetidamain che l’Egipta lascha liber a Hidschasi. L’ultima giada è quai succedì il cumenzament d’avrigl cur ch’il president egipzian al-Sisi aveva visità Washington.

Il cas mussia tenor critichers quant diramain che l'Egipta cumbatta organisaziuns nun-guvernamentalas. Els crititgeschan en pli, che ni investigaders ni l’atgisa hajan preschentà mussaments per lur rinfatschas.

