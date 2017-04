Chaos d'evacuaziun en Siria

L'evacuaziun da millis abitants da pliras citads en la Siria na funcziuna betg propi. Ed ussa engrevgescha anc in attentat sin persunas evacuadas la situaziun.

Tenor indicaziuns d'activists hai dà in attentat da bumba sin persunas ch'eran gist vegnidas evacuadas il venderdi ord lur citads. Almain 16 persunas sajan mortas. I sa tractia d'abitants che sustegnan la regenza. In attentader da suicidi haja laschà detunar la bumba datiers dad in convoi da bus en in avantlieu dad Aleppo. Dapi venderdi saira spetgan numerus bus a Raschidin da pudair charrar vinavant cun persunas evacuadas.

Evacuaziun na funcziuna betg

En la Siria na funcziuna l'evacuaziun da millis abitants da pliras citads circumdadas betg sco planisà. Rebels e civilists evacuads sajan bloccads en la citad d'Aleppo ch'è en ils mauns da truppas da la regenza. Ed il medem mument spetgan abitants e cumbattants alliads cun la regenza - en territori controllà dals rebels - da pudair cuntinuar lur viadi.

La raschun per las bloccadas saja, che la regenza siriana na garanteschia anc betg il passagi segir per gruppas da rebels. Quai annunzia il post d'observaziun sirian per ils dretgs umans.

