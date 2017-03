Chuck Berry banduna per adina la tribuna

Il piunier dal rock'n'roll Chuck Berry è mort en la vegliadetgna da 90 onns. Il musicist american saja vegnì chattà la sonda suentermezdi mort en sia chasa, ha communitgà la polizia dal stadi Missouri.

Chuck Berry è naschì il 1926, e cun 16 onns ha el emprendì da sunar la ghitarra. Davent dal 1953 ha el sunà en ina gruppa, e dus onns pli tard ha sia ‘Chuck Berry Combo’ nudà l’emprim success cun ‘Maybellene’. Questa chanzun è stada sin plazza tschintg da la parada da hits Billboard.

Cumponist da plirs semperverds

Chuck Berry ha gì success davent dals onns 50, impressiun ha fatg sco el ha sunà la ghitarra electrica sco era sias cumposiziuns. Sias chanzuns sco ‘Johnny B. Goode’, ‘Sweet Little Sixteen’ e ‘Roll Over Beethoven’ valan sco classichers. Berry ha survegnì in Grammy per sia ovra da la vita, ed è stà in dals emprims musicists che ha fatg part a la ‘Rock and Roll Hall of Fame’.

Mick Jagger engrazia

El saja uschè trist d’udir che Chuck Berry è mort, ha il chantadur dals Rolling Stones Mick Jagger scrit sin Twitter. El veglia engraziar per tut la musica che haja purtà inspiraziun. Chuck Berry haja purtà glisch en lur onns da giuvenils, e laschà sa siemiar da daventar musicist. Era auters musicists sco Bruce Springsteen e Lenny Kravitz han engrazià sur las medias socialas a Chuck Berry.

