Da l'attatga a Londra èn 4 persunas mortas

Oz, 16:13

SDA / REU / AFP / DPA / SRF / Lea Livers

La polizia ha confermà ch'i haja dà 4 morts e radund 20 persunas blessadas da l'attatga sin il parlament. In dals morts è in policist ed in è l'attentader supponì.