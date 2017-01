Disgrazia da bus en Italia – l'Ungaria en cordoli

Suenter la disgrazia en il Nord da l’Italia han tschients da persunas commemorà las victimas a Budapest. La glieud è sa radunada davant il gimnasi da Szinyei-Mers, cun il qual ch’il bus disgrazià è stà collià.



Tar la tragedia sin l’autostrada en vischinanza da Verona èn mortas la notg da venderdi sin sonda 16 persunas e vegnidas blessadas 26 ulteriuras. En il bus eran radund 50 gimnasiastas e gimnastiasts en la vegliadetgna tranter 14 e 18 onns. Cun lur magisters eran els per turnar dad in curs dad ir culs skis en Frantscha, cura ch'il bus è tgarrà èn per ina pitga sin l'autostrada A4 ed ha piglià fieu.

Il minister president ungarais Viktor Orban ha annunzià per in glindesdi in di da malencurada naziunal. Curt avant aveva el telefonà cun ses collega d’uffizi talian Paolo Gentiloni, che ha express sias condolaziuns. Il minister dal exteriur ungarais ha condolà a las famiglias.

Las equipas da salvament discurran d'ina tragedia enorma. Co ch'i è vegnì tar l'accident n'è anc betg cler.

