Dispitaivla fotografia da pressa 2017

La fotografia da l'attentat d'in policist tirc sin l'ambassadur russ ad Ankara ha la fundaziun World Press Photo tschernì sco fotografia da l'onn 2017.

La fundaziun World Press Photo ha tschernì in maletg dispitaivel sco fotografia da l'onn 2017. Burhan Ozbilici aveva fotografà l'attentat d'in policist tirc sin l'ambassadur russ ad Ankara per l'agentura da novitads americana Associated Press.

Bleras medias avevan dentant crititgà la publicaziun da la fotografia - ins na leva betg dar ina tribuna als terrorists e lur propaganda. Sin il maletg ves'ins l'attentader en posa eroica cun bratsch stendì vers tschiel. Davos el laia il corps dal ambassadur mazzà.

La giuria da la fundaziun ha onurà il maletg dal fotograf tirc sco maletg explosiv che mussia l'odi da noss temp. Ella ha elegì la fotografia ord passa 80'000 fotografias inoltradas. En tut èn 45 fotografs vegnids onurads en otg categorias.

