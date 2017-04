Dretgira taliana renconuscha tumor entras handy

SDA / Hugo Schär

Sco emprima dretgira sin il mund ha la dretgira taliana ad Ivrea (nord da l'Italia) confermà ch'il telefonar cun handy saja la raschun per in tumor dal tscharvè. La dretgira ha renconuschì il plant d'in pazient ch'aveva stuì telefonar bler cun ses handy per sia lavur.