Eclat diplomatic tranter Tirchia e Pajais Bass cuntinua

Tirchia: Votaziun 16 d'avrigl

La votaziun tirca davart il midament da la constituziun per largiar la pussanza presidiala dad Erdogan è ils 16 dad avrigl. Al mument èn divers politichers tircs en viadi tras l’Europa per far propaganda per la votaziun. Dispitas e discussiuns haja dat pervi da quai er en Svizra ed en Svezia.