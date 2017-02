Ecuador: I dovra elecziun decisiva per il presidi

En l’Ecuador ha il candidat da sanestra Lenín Moreno gudagnà l’emprim scrutini da l’elecziun dal president. Tenor resultats intermediars vegn el sin bun 38% da las vuschs. Quai communitgeschan la cumissiun electorala. Cun radund 30% da las vuschs suonda il conservativ Guillermo Lasso.

Uschia para Moreno da manchentar la victoria electorala be per pauc. En l’Ecuador sto in candidat numnadamain vegnir sin 40% da las vuschs ed avair in avantatg da 10 puncts procentuals sin il segund per daventar president suenter l’emprim scrutini. L’elecziuns decisiva è planisada per ils dus d’avrigl. En tut èn bunamain 13 milliuns persunas stadas clamadas a l’urna.

RR novitads 08:00