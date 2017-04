Egipta: Blers morts suenter attatgas sin 2 baselgias

Paucas uras suenter in’attatga sin ina baselgia en la citad egipziana Tanta è era ad Alexandria explodì ina bumba.

En l’Egipa en entaifer curt temp detunà duas bumbas en baselgias cristianas.

Tar l'attatga a Tanta èn mortas alamain 27 persunas e 59 persunas èn vegnidas blessadas. In attentader da suicidi è para sa siglientà en l’aria

Tar ina ulteiura attatga ad Alexandria èn almain 11 persunas mortas. Var 30 persunas èn vegnidas blessadas. Era qua ha in attentader da suicidi para sa siglientà en l’aria

Tanta

En la citad egipziana da Tanta èn mortas 27 persunas tar in’ explosiun en ina baselgia. Dapli che 59 persunas sajan vegnidas blessadas. Quai ha communitgà il ministeri da la sanadad a l'agentura da novitads sda.

Alexandria

Era en il nord da l’Egipta hai dà ina explosiun davant ina baselgia cristiana. La televisiun statala rapporta dad ina detunaziun en la citad dad Alexandria. In attentader da suicidi è para sa siglientà en l’aria davant la baselgia da Son Marcus. Quai è la baselgia la pli veglia dad Alexandria e cun quai in lieu fitg simbolic da l’Egipta. Tenor il ministeri da sanadad egipzian èn almain 11 persunas mortase passa 30 èn vegnidas blessadas. La regenza egipziana ha discurrì dad in act terroristic.

Attatga sin baselgia a Cairo il december 2016

Var 10% dals abitants en l’Egipta èn cristians. Malgrà singulas tensiuns vivan els paschaivlamain ensemen cun la maioritad muslima. Il december passà eran però mortas var 25 persunas tar in grev attentat da bumbas sin ina baselgia. Quella giada era la milissa terroristica Stadi islamic sa declerada responsabla per l’attentat.

RR novitads 12:00+