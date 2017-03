Elecziuns Pajais Bass: Po Wilders anc vegnir franà?

Quest onn datti elecziuns en differents pajais da l’Uniun Europeica. L’entschatta fa il Pajais Bass cun las elecziuns dal parlament ils 15 da mars. Avant las elecziuns procura cunzunt il populist Geert Wilders per lingias grassas. Paucs dis avant las elecziuns perda la dretga dentant terren.

Las retschertgas avant las elecziuns han ditg mussà che Geert Wilders e sia partida PVV (Partida per la liberatad) survegnan las bleras vuschs en il parlament dals Pajais Bass. Ma las ultimas emnas ha Wilders pers fidanza e quai cunzunt pervia ch’el simpatisescha cun Donald Trump e s’exprima adina puspè da moda rassistica. Ed uss paucs dis avant las elecziuns mussa ina nova retschertga che la partida dretg-liberala dal primminister Mark Rutte ha surpassà la PVV.

Il mument ha Rutte surpassà Wilders

Dentant n’è era Rutte betg pli uschè populars en il Pajais Bass. Durant ses temp en uffizi ha el numnadamain empermess diversas chaussas ch’el n’ha betg pudì ademplir. La gronda part è da la populaziun en ils Pajais Bass è dentant anc indecisa a tgi dar la vusch.

Tenor la retschertga da l'institut Maurice de Hond vegniss la partida da Rutte sin 24 dals 150 sezs en il parlament ils populists sin 22. Quai fissan tuttina blers sco ils cristian-democrats.

Wilders è cunter l’islam e l’Uniun Europeica

Geert Wilders stat en il Pajais Bass per il protest. El è in grond adversari da l’Uniun Europeica. El vuless extrar da quella e cumbatta ch’il Pajais Bass è independent dad auters pajais. Plinavant è Wilders cunter l’islam ed ils muslims. El simpatisescha tranter auter cun la AfD en Germania, il Front National en Frantscha e cun il president american Donald Trump.

Success en il Pajais Bass

Il Pajais Bass è in pajais cun in’economia stabila e ferma. Tuttina paran blers Ollandais e bleras Ollandaisas da simpatisar cun in politicher che vul ina midada en il pajais. Sper ils svilups positivs sco in’economia che funcziunescha ni ina quota bassa da dischoccupaziun dat quai era svilups en il Pajais Bass che na plain betg a tut la populaziun. Uschia èn per exempel ils custs da las premias da cassas da malsauns s’augmentads e la vegliadetgna da pensiun s’augmenta da 65 sin 67 onns. Plinavant gioga Wilders cun las temas dals burgais. Uschia per exempel cun la tema ch’ils immigrants destrueschian l’identitad dil pajais ni ch’els prendian davent las plazzas da lavur als Ollandais.

RR actualitad 08:00