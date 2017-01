Ils obstachels ch'Obama ha laschà enavos a Trump

Republicans e democrats èn savens da differentas opiniuns. Perquai ha Obama fatg bler che na plascha betg a Trump. Cunzunt il davos temps, curt avant la fin da ses temp d'uffizi, ha el anc mess in u l'auter ov marsch a ses successur.

Il pli grond ov marsch è probablamain quel en connex cun ils hackers da la Russia. President Barack Obama ha numnadamain bandegià 35 diplomats e spiuns probabels russ. Ultra da quai ha el er anc sancziunà il servetsch secret russ cun numnar nums e mussar fotografias.

Er sche quellas sancziuns vegnan pir tard, èn ellas ina vendetga per las attatgas probablas da hackers russ sin l’elecziun dal president dals Stadis Unids. Barack Obama è persvas che hackers han attatgà il comité naziunal democratic (DNC) ed uschia influenzà las elecziuns en favur da Donald Trump. Lez è natiralmain d'in auter avis.

Laschà proteger terrain

Sper quai ha Obama er anc laschà metter sut protecziun da natira pliras 100’000 hectaras terren ad Utah ed a Nevada. Quai per impedir che Trump po duvrar quai per immobiglias u sumegliant. Cler, Trump po annullar bleras da las decisiuns da ses antecessur. Ma quai dovra temp e gnerva, uschia ch'el sto probabel metter da la vart in zic sias atgnas finamiras sco pli pussant um dal mund.

