En Tirchia vegn la cursa pli stretga: «Evet» (gea) tar 51,8%

Suenter che radund 90% da las vuschs èn dumbradas è la situaziun vegnida main clera: Il «gea» cun passa 60% da las vuschs suenter emprimas dumbraziuns è sa sminui tenor SDA ad in «gea» stretg. Uschia hajan tant la chapitala Ancara sco er Istanbul sbittà cun pauc sur 50% da las vuschs il referendum.

Il locals da votaziun èn serrads dapi las 16:00. Milliuns da burgais en Tirchia ed en il mund han votà, schebain la constituziun tirca duai vegnir midada per ch’i dat dad in sistem parlamentar in sistem presidial.

En in referendum, che merita vairamain da vegnir numnà ‘istoric’, èn sa decidids milliuns da tircs davart il sistem presidial che lur president Recep Tayyip Erdogan vul.

La votaziun è vegnida terminada las 16:00 cun serrar ils locals da votaziun en il vest dal pajais, rapporta l’agentura da novitads tirca Anadolu. Immediatamain suenter han las autoritads cumenzà da dumbrar las vuschs.

Quai che sa mida tras il referendum

La midada, ch’il president Erdogan vul obtegnair tras il referendum, è da survegnir marcantamain dapli pussanza. L’opposiziun aveva admonì dad in reschim dominà dad ina persuna. Erdogan percunter ha empermess dapli stabilitad e segirezza tras la midada. En cas da sia victoria ha el er ditg da vulair introducir la paina da mort.

Irregularitads tar las votaziuns

Surtut da las regiuns curdas en il sidost dal pajais vegnan annunziadas irregularitads. En tschintg provinzas saja il vegnì scumandà ad observaturs da las votaziuns da vegnir en ils locals da votaziun, uschia er ad Istanbul sez.

En pli sajan vegnids sfurzads votantas e votants en las provinzas da Agri, Erzurum ed Adiyaman, da votar avertamain.

