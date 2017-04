Erdogan ha cuntaschì sia finamira: La Tirchia mida sistem

La populaziun tirca è sa decidida piz a cup cun 51,4% per in sistem presidial. Quai ha communitgà la cumissiun electorala. Entant datti in'unda da protests cunter la victoria dad Erdogan.





Er malgrà la refurma da la constituziun è il temp d’uffizi dal president tirc da princip limità sin duas periodas. Dentant ha la partida da regenza AKP chattà ina via da guntgir questa lescha.

Erdogan pudess restar president fin il 2034

Decida il parlament numnadamain novas elecziuns durant la segunda perioda d’uffizi dal president, sche dastga quel candidar anc ina giada. E la dumbraziun dal temp d’uffizi cumenza da nov cun l’introducziun dal sistem presidial. Uschia pudess Recep Tayyip Erdogan teoreticamain restar a la pussanza fin il 2034.

«Il suveran ha gì il davos pled»

Quai ha ditg il primminister Binali Yildirim, che vegn a perder ses uffici tras la votaziun da la dumengia. Il suveran haja ditg gea e mess in punct, uschia Yildirim.

Gia avant aveva il president tirc Recep Tayyip Erdogan ditg che la votaziun davart il sistem presidial en Tirchia saja gudagnada. Tenor il resultad provisoric èn 51,4% u 24,8 milliuns dal suveran tirc per la refurma da la constituziun. En las citads grondas sco Istanbul ed Ankara ha ina maioritad vuschà cunter la refurma.

Tircs en Svizra cunter trend internaziunal

Ils Tircs en Svizra han però vuschà cun gronda maioritad cunter il referendum. L’agentura da novitads statala «Anadolu» ha rapportà che passa 60% dals Tircs en Svizra hajan ditg NA a la midada da constituziun che duaja rinforzar la pussanza dal president Recep Tayyip Erdogan.

Percunter ha la gronda maioritad dals Tircs en l’exteriur vuschà per il sistem presidial. En Germania hajan 63,2% ditg gea, en l’Austria 73,5% ed en Belgia schizunt passa 75%.

Resultat dispitaivel

Il resultad provisoric è però dispitaivel. L'opposiziun pretenda, che passa la mesadad da las vuschs vegnian anc ina giada dumbradas.

Ultra da quai sajan fin ussa dumbradas pli paucas vuschs che quai che l'agentura da novitads statala tirca Anadolu ha rapportà. Tenor quella èn entant quasi tut las vuschs dumbradas.

Uniun europeica cun retegnientschas

Entant ha la cumissiun da l’UE reagì cun retegnientscha sin il resultat dal referendum en Tirchia. Ella veglia l’emprim spetgar sin la valitaziun dals observaders da las elecziuns internaziunals. Quai cunzunt en vista ad irregularitads supponidas, ha communitgà la cumissiun a Brüssel.

Irregularitads tar las votaziuns

Surtut da las regiuns curdas en il sidost dal pajais vegnan annunziadas irregularitads. En tschintg provinzas saja il vegnì scumandà ad observaturs da las votaziuns da vegnir en ils locals da votaziun, uschia er ad Istanbul sez.

En pli sajan vegnids sfurzads votantas e votants en las provinzas dad Agri, Erzurum ed Adiyaman, da votar avertamain.

Quai sa mida tras il referendum

En in referendum, che merita vairamain da vegnir numnà ‘istoric’, èn sa decidids milliuns da tircs per il sistem presidial che lur president Recep Tayyip Erdogan vul. El ha uschia marcantamain dapli pussanza. L’opposiziun aveva admonì dad in reschim dominà dad ina persuna. Erdogan percunter ha empermess dapli stabilitad e segirezza tras la midada. En cas da sia victoria ha el er ditg da vulair introducir la paina da mort.

