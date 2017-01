FBI arresta in manager da VW

A l'um arrestà vegn rinfatschà d'avair giugà ina rolla impurtanta cura ch'igl è ì per zuppentar il scandal. Quai rapporta la gasetta «New York Times».

VW aveva ditg snegà d'avair manipulà las valurs da las svapurs da lur autos. Quests autos da diesel eran manipulads tras ina software che procurava che las svapurs vegnevan tegnidas en be sin il post da prova, ma betg sin via. Per il settember 2015 avevan els dà tiers quai.

L'FBI, il ministeri da giustia american e l'advocat dal manager arrestà n'han betg prendì posiziun envers la gasetta. Ina pledadra da VW ha sulettamain ditg che VW lavuria vinavant ensemen cun il ministeri da giustia american.

VW sa chatta il mument amez tractativas delicatas cun il ministeri da giustia dals Stadis Unids, per pudair sa cunvegnir ordvart la dretgira. Quai pudes custar il concern passa trais milliardas dollars, sco quai che insiders schezegian.

RR novitads 09:00