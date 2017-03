Fillon spera sin sustegn da millis demonstrants

45'000 persunas vegnan spetgadas a la demonstraziun.

Il team dal candidat conservativ per il presidi franzos, François Fillon ch'è massivamain sut squitsc spera sin il sustegn da 45'000 demonstrants questa dumengia a Paris. Cun la manifestaziun vul Fillon metter in segn per la critica che crescha pli e pli fitg cunter el, er da l'atgna partida. Blers politichers vulan ch'el sa retiria.

Set emnas avant l'emprim scrutini è Fillon en la crisa. Motiv èn investigaziuns perquai ch'el duai avair pajà sia dunna sin donn e cust dal parlament. Pierre Danon dal team da campagna ha dentant accentuà che la demonstraziun na saja betg drizzada vers giustia. Fillon aveva pliras giadas attatgà vehementamain las autoritads.

RR novitads 14:00