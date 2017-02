Frantscha: Demonstraziuns cunter corrupziun

Dus mais avant l’elecziun dal president hai dà en pliras citads franzosas protests cunter la corrupziun en la politica. La critica sa drizza cunter ils candidats François Fillon dals conservativs e Marine Le Pen dal Front National. Tenor la polizia han radund 700 persunas demonstrà a Paris.

Er en autras citads da la Frantscha è vegnì demonstrà. Spezialmain sut squitsch en quest connex è François Fillon. Al candidat conservativ vegn renfatschà ch’el haja pajà sia dunna sur onns senza dretg sco assistenta parlamentara.Ditg è Fillon stà il grond favurit. Il mument è el anc sin posiziun trais e manchentas uschia l'elecziun decisiva dals 7 da matg. Davant è il mument la scheffa dal Front National Marine Le Pen. Er ella vegn suspectada d'avair fatg in contract da lavur fictiv per in collavuratur durant ch’ella seseva en il parlament d’Europa.

Sin posiziun dus per las elecziuns è il mument il candidat independent Emmanuel Macron.

Ils 23 d'avrigl è l'emprima runda da las elecziuns presidialas en la Frantscha.

RR novitads 09:00