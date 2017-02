Gauck pretenda clera posiziun cunter Trump

Il president partent da la Germania Joachim Gauck è s'exprimì en pliras gasettas dal di europeicas en connex cun il scumond d'entrar per muslims en il Stadis Unids. L'Europa stoppia dar in cler signal encunter il decret da Donald Trump.

Cun il scumond vegnian ils carstgauns da cardientscha muslima mess sut suspect general ch'els sajan malsegirs. Quai na saja betg cumpatibel cun las ideas da la dignitad umana, l'egualitad e la libertad religiusa, ha Gauck ditg en l’intervista. Ed el formulescha in cler signal tudestg per l’Europa e per in’Uniun europeica che sa sviluppescha cun esser critica envers sasezza.

Il president tudestg Joachim Gauck ha dà l’intervista a las gasettas ‘NRC Handelsblad’ da l’Ollanda, ‘The Guardian’ da la Gronda Britannia, ‘Le Monde’ da la Frantscha, ‘La Stampa’ da l’Italia ed ‘El Pais’ da la Spagna.

RR novitads 12:00