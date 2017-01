GB: May supplitga Trump da cooperar

La primministra britannica Theresa May ha appellà a la nova regenza americana da cooperar. Cun Donald Trump saja l'America daventada pli ferma, tuttina na dastgia il pajais betg s'isolar. Uschia May en ses pled a Philadelphia.

Ils Stadis Unids e la Gronda Britannia hajan ensemen definì da nov il mund modern. Il temp nua ch'ils dus pajais intervegnian en stadis suverans saja ussa a fin.

Avant ses inscunter cun il president american Donald Trump ha la primministra avertì ils Stadis Unids da l’America da memia bia vischinanza tar la Russia. En ses pled a Philadelphia ha ella recumandà da sa laschar en cun Moscau dentant da far attenziun. Plinavant ha ella accentuà l’impurtanza da las organisaziuns internaziunalas sco la NATO, la ONU e la banca mundiala. Las Naziuns Unidas stoppian vegnir refurmadas, ellas restian denant fundamentalas. La NATO saja ina pitga dal vest.

A medem temp ha May er fatg reclama per ina cunvegna da commerzi bilaterala tranter ils dus pajais. Theresa May s'inscuntra venderdi sco emprima scheffa da la regenza cun Trump.

